Проект Народного фронта «Экозабота» объединил 3081 школу и стал примером эффективного механизма РОП

Народный фронт совместно с партнерами, включая ФГУП «Федеральный экологический оператор», в июне 2020 г. запустил школьный проект «Экозабота» по организации системы сбора отработанных батареек в школах и по формированию экологических привычек с детства. За год к проекту присоединилась 3081 школа из 18 российских регионов, которые объединили около 2,8 млн учащихся.

Школы через сайт batteryshare.ru заключили безвозмездные договоры с лицензированной организацией по сбору, транспортировке и утилизации отходов. После этого каждая школа-участник получила комплекты для накопления батареек в своих зданиях. Проект был согласован с Росприроднадзором, Роспотребнадзором и Минпросвещения России, он не потребовал бюджетного финансирования и проводился за счет производителя (импортера) батареек GP. Таким образом «Экозабота» стала примером эффективного механизма расширенной ответственности производителя.

«Как действует механизм расширенной ответственности производителя? Есть перечень товаров и упаковки, которые обязательно должны быть переработаны, как выйдут из строя. Есть нормативы – какой процент товара необходимо переработать после использования. К примеру, по батарейкам в 2020-2021 годы норматив был равен 20 процентам. Это значит, что производители должны собрать и переработать 20 процентов отработанных батареек. Как они могут это сделать? Первый вариант – установить пункты сбора, собрать и оплатить затраты на переработку. Проект «Экозабота» демонстрирует, как это работает, он на практике позволяет понять, что такое бережное отношение к природе и как правильно обращаться с отработанными батарейками», – отметил координатор проекта ОНФ «Экозабота» Александр Коган.

«В каждой школе за счет производителя батареек GP установлены контейнеры, увозит батарейки лицензированная компания, отправляются они на завод по утилизации батареек в Челябинске, где извлекаются все полезные фракции. После переработки собранных батареек производители получат акты о переработке, что подтверждает выполнение их обязательств в рамках расширенной ответственности производителя. Второй вариант – это ничего не собирать, а уплатить экологический сбор по ставкам, которые определены Правительством. И тогда государство на эти средства будет собирать и перерабатывать», – пояснил он.