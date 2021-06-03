В Республике Коми подведены итоги профилактического мероприятия «Гражданин-Оружие»

Для предупреждения правонарушений в сфере оборота оружия на территории Республики Коми проводилось профилактическое мероприятие «Гражданин – Оружие».

В рейдах приняли участие сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми и полицейские регионального МВД. Профилактические проверки были направлены на пресечение краж, утрат оружия, преступлений, совершаемых с его применением, а также повышения эффективности работы по обеспечению контроля за оборотом гражданского оружия и патронов к нему.

В результате совместной работы правоохранителей по месту жительства проверено более 850 владельцев гражданского оружия. За период проведения профилактического рейда изъято 19 единиц оружия у владельцев в связи с нарушенными сроками разрешительных документов. По итогам операции за нарушения установленных правил оборота оружия к административной ответственности привлечено более 25 владельцев оружия, четыре жителя региона нарушили правила безопасности при обращении с оружием и допустили его утрату. В ходе рейдовых мероприятий правоохранителями изъято 40 единиц оружия и более 800 боеприпасов.

Кроме того, сотрудниками МВД по Республике Коми выявлено два факта незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, его основных частей, боеприпасов, за что предусмотрена уголовная ответственность по статье 222 УК РФ.