«Лесу – да! Свалкам – нет!»: Народный фронт в Коми организовал уборку мусора и посадку деревьев в лесу Корткеросского района

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми провели акцию «Лесу – да! Свалкам – нет!»: в лесной зоне близ поселка Приозерный Корткеросского района убрали сразу четыре свалки мусора и высадили на этих местах саженцы сосны. Общественники в ходе экологической акции в общей сложности убрали в лесу свыше 6 кубов мусора.

Помощь активистам ОНФ в проведении акции «Лесу – да! Свалкам – нет!» оказали представители Корткеросского лесничества и районного комитета по охране окружающей среды. Администрация района безвозмездно выделила грузовой автомобиль для вывоза мусора на официальный полигон твердых коммунальных отходов.

Акцию «Лесу – да! Свалкам – нет!» общественники всегда проводят вместе со школьниками и молодежью: экологическое воспитание – один из приоритетов в работе Народного фронта. В Корткеросском районе такая работа налажена с местным школьным лесничеством. На этот раз для проведения экологической акции организаторы пригласили сыктывкарских студентов – участников команды «Молодежка ОНФ» в Коми.

Экологическое мероприятие в лесу явилось для всех участников настоящим праздником и учебой. Особенно всем было приятно, когда на месте убранного мусора были высажены молодые деревья. Студенты – участники акции научились высаживать саженцы по скандинавской технологии: с помощью так называемой «Поттипутки» – оригинального прибора, посадочной трубы, которую используют лесники для посадки деревьев.

Акция «Лесу – да! Свалкам – нет!» стала традицией в Коми. В рамках этой работы в 2020 г. активисты Народного фронта убрали около трех кубометров строительных отходов (досок и конструкций, опилок) внутри одной из заповедных лесных зон и порядка двух кубометров твердых коммунальных отходов (пакеты, бутылки, бумагу) при въезде в саму эту заповедную зону в Коркеросском районе. А в 2019 г. общественники вместе с ребятами Корткеросского школьного лесничества ликвидировали в лесу свалку объемом порядка 10 кубов и высадили более 50 саженцев сосны.

«Заботиться о природе – наша прямая с вами обязанность. Ведь в первую очередь это важно для подрастающего поколения, от которого в будущем будет зависеть благополучие нашей страны. Для нас, общественников, это не просто акция, это добрая традиция, которую мы чтим из года в год. Берегите природу, а главное – помните: чисто не там, где убирают, чисто там, где не мусорят!» – отметила общественный экологический инспектор, член регионального штаба ОНФ, депутат Государственного совета Республики Коми Елена Иванова.