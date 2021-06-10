Народный фронт отметил важность механизмов господдержки экспортеров в рамках национального проекта

На круглом столе «Государственная поддержка послепродажного обслуживания высокотехнологичных товаров, поставляемых на экспорт» эксперты ОНФ призвали скорее принять разрабатываемое постановление Правительства РФ о субсидировании сервисной работы российских экспортеров.

«Российский экспортный центр и Министерство промышленности активно участвуют в работе площадки ОНФ по развитию экспорта. Мы поддерживаем переход на контракт жизненного цикла. С одной стороны, это высокая ответственность для производителей, сопровождающих технику. С другой стороны, без этого цивилизованного способа продаж дальше развиваться нельзя. Я уверен, что придет время, когда на экспортных рынках мы будем создавать единые сервисные центры. И Правительство к этому производителей подталкивает», – отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор группы компаний «КАМАЗ» Сергей Когогин.

«При реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» планируется использовать новый инструмент поддержки экспортеров – государственную поддержку послепродажного обслуживания товаров, поставляемых на экспорт. Ранее послепродажное обслуживание экспорта государством не субсидировалось. Это станет большим шагом для развития и поддержки экспорта высокотехнологичных товаров, поскольку реализация техники и наукоемких товаров без возможности последующего обслуживания невозможна. В настоящее время подготовлен проект постановления Правительства, которое предусматривает компенсацию части затрат, связанных с созданием, обеспечением и функционированием систем послепродажного обслуживания продукции в иностранных государствах», – сообщил заместитель руководителя Исполкома ОНФ Арсений Беленький.

Директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Роман Чекушов подчеркнул, что отсутствие отлаженного сервиса препятствует продажам российских экспортеров, поэтому должна быть создана система центров послепродажного обслуживания. «Министерством была проведена активная работа по совершенствованию системы государственной поддержки, направленной на повышение конкурентоспособности продукции российских производителей. Постоянное взаимодействие с профильными деловыми сообществами позволяет своевременно определять потребности производителей и актуализировать линейку инструментов поддержки экспорта с учетом жизненного цикла экспортного проекта», – отметил Чекушов.

Генеральный директор Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) Никита Гусаков также указал на необходимость распространения всех действующих мер подержки также на технику, локально собираемую российскими производителями за рубежом, поскольку локализация на целевых рынка неизбежный общемировой тренд. Локализация обеспечивает как непосредственно нормальный доступ на целевые рынки, так и обеспечивает дополнительные преференции налогового и таможенного регулирования, при этом доля российского производства в конечной продукции все равно превышает 70%.

Заместитель генерального директора АО «Трансмашхолдинг» Артем Леденев отметил, что без государственной поддержки была бы невозможна та международная экспансия предприятия, которая потенциально может утроиться. Он обратил внимание на то, что российские экспортные предприятия заключают контракты и на ремонтное обслуживание иностранной техники, например, на ремонт китайских поездов в Аргентине.

Директор департамента организации обеспечивающих процессов послепродажного обслуживания ПАО «Корпорация «Иркут» Игорь Яценко призвал государство субсидировать сертификацию, экспортное кредитование, регистрацию зарубежной собственности, цифровизацию необходимой документации и поддержку мелкосерийного производства. Субсидирование лизинга диагностического оборудования для ремонтных работ, создания единых информационных систем и электронной каталогизации запчастей на национальных языках считает необходимым для развития экспортного послепродажного обслуживания директор по работе с государственными структурами и общественностью ПАО «Соллерс» Иван Пушмин.

Генеральный директор Группы Ростсельмаш Валерий Мальцев поддержал идею субсидирования лизинга не только диагностического, но и в целом сервисного, а также складского оборудования. Он считает, что надо стимулировать постоянное обучение сервисных сотрудников и повышать скорость реагирования на запросы клиентов, для чего создаются партнерские дилерские центры. Мальцев предложил смягчить налоговые условия для реимпорта невостребованных комплектов запчастей. Вице-президент по корпоративным продажам «Группы ГАЗ» Николай Одинцов призвал не затягивать с принятием правительственного постановления, которое поможет долгосрочному развитию российских экспортеров.