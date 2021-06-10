Народный фронт предупреждает о звонках мошенников под прикрытием банковских роботов

За три недели работы платформы ОНФ «Мошеловка» зафиксировано несколько десятков сигналов о мошеннических звонках «роботов от имени банков», сообщила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Звонящие «роботы» просят не только подтвердить отмену несуществующего перевода, но и запрашивают подтверждения перевыпуска карт или кредитных заявок.

«Безусловно, все эти звонки совершаются мошенниками. Поэтому мы рекомендуем незамедлительно завершать такие звонки, блокировать номера телефонов и сообщать в свой банк о попытке мошеннической атаки. Важно помнить, что в свой банк следует обращаться только по номеру телефона, указанному в договоре или на обороте карты. К счастью, для перевода денег, перевыпуска пластика или оформления кредита по телефону необходимо пройти несколько уровней идентификации. Банкам, внедрившим биометрические инструменты, записи односложного короткого ответа будет недостаточно. Но мошенники могут использовать запись голоса клиента банка против него. Поэтому в таких случаях следует просто положить трубку и не продолжать общение», – пояснила Лазарева.

Она рассказала, что у этих мошеннических звонков могут быть несколько вариаций. Если продолжить разговор с роботом-мошенником и ответить ему «нет», злоумышленники могут подключить к разговору «оператора для уточнения подробностей». И когда такой «оператор» начитает уточнять, действительно ли потребитель не проводил операций по счету или не заказывал оформление кредита, а потребитель отвечает отрицательно, может возникнуть угроза «Вы вводите банк в заблуждение – это уголовная статья «Мошенничество» и начинается шантаж с требованием перевести деньги на указываемые «оператором» счета, чтобы «делу не дали ход».

Еще одна вариация этой схемы рассчитана на невнимательность граждан. Например, вопрос может быть задан таким образом: «Вы действительно хотите отменить перевод»? В таком случает ответ «нет» будет означать подтверждение перевода. А два противоречивых ответа дают повод вновь подключить к разговору «оператора». В некоторых случаях такие беседы заканчиваются установкой на телефон жертвы программы, предоставляющей удаленный доступ к устройству и затем списанию денег со всех счетов.