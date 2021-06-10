Певица Наталья Самойлова выпустила клип на песню «Сирена»

Российская певица, автор музыки для фильмов и телесериалов Наталья Самойлова объявила о выходе нового клипа на песню «Сирена». Его режиссёром стал Валерий Варданян.

Сирена обладает чарующим голосом, унаследованным от матери и дикой стихийностью, полученной от отца. На протяжении столетий её песни завораживают странников, помогая им позабыть о горестях и несчастьях, увлекая в прекрасные сферы гармонии и грёз. В новой видеоработе Наталья Самойлова предстанет в образе Сирены, влекущей зрителей на лоно природы.

Как рассказала наша Сирена, с детства ей нравилось оставаться наедине с лесом, петь, слушать шум ветра перед грозой, шелест листьев, шёпот трав. Певица напоминает, что сила людей в любви к окружающему миру, к природе. Человек лишь гость на этой прекрасной планете, задача которого не навредить. Все люди способны общаться на языке мира и любви, но для этого нужно иметь смелость и силу воли, считает она.

Идея мира отражается не только в клипах Натальи Самойловой, но и во всём её творчестве. Она не раз посещала с концертами горячие точки планеты. Наталья уже была с концертами на Северном Кавказе и в Сирии. Эти выступления она запомнила на всю жизнь. Тяжело видеть разбомблённые города, руины жилых кварталов, осиротевших малышей. Самая большая награда для певицы — это счастливые улыбки мирных жителей.

Лишь объединившись, люди смогут сберечь на планете жизнь, мир и любовь, уверена Наталья Самойлова.