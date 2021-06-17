Геленджик 2021 / Морская рыбалка на яхте в открытом море / Как ловят рыбу на черном море





друзья всем привет. ну и как же без морской рыбалки на черном море. решили мы присоединиться к предложенным турам на черном море. и на этот раз это оказалась морская рыбалка на черном море. хотели попробовать для себя и вам показать как ловить рыбу на черном море. пойманную рыбу нам приготовили прямо в открытом море. завтрак оказался очень вкусный. но за одну сковородку жареной рыбы которую вы сами и поймали вам придется заплатить 250 рублей. надеюсь видео с морской рыбалкой для вас будет полезно а кто то для себя откроет что то новое в способах ловли рыбы.