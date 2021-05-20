Воркутинский ОМОН Росгвардии отметил 30-летие со дня образования отряда

В Воркуте состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня образования отряда мобильного особого назначения.

Личный состав поздравил заместитель начальника Управления Росгвардии по Республике Коми полковник Роберт Мирзабеков.

«За время существования отрядом пройден славный боевой путь. Сотрудники ОМОН стоят на защите жизни и спокойствия жителей города Воркуты и всей республики. Ваша ежедневная работа связана с большим риском, ответственностью и зачастую требует невероятных сил и энергии. Офицеры и бойцы отряда мобильного особого назначения всегда отличались высочайшими боевыми и моральными качествами, настоящим патриотизмом и преданностью нелегкому делу. Благодаря профессионализму, оперативности и мужественности весь личный состав отряда пользуется уважением и доверием», — отметил руководитель.

Командир отряда полковник полиции Юрий Фролов поздравил сотрудников с праздником и пожелал им крепкого здоровья, мужества, семейного счастья и дальнейших успехов в службе на благо Отечества.

В завершение мероприятия отличившимся бойцам были вручены благодарственные письма и ценные подарки.

Справочно:

В соответствии с приказом МВД РСФСР от 20 мая 1991 года был создан отряд милиции особого назначения при Отделе внутренних дел города Воркуты.

Сотрудники ОМОН участвовали в обеих Чеченских войнах. Боевые действия по ликвидации бандформирований на территории Северо-Кавказского региона стали серьезным испытанием для сотрудников отряда. В «горячих точках» бойцы ОМОН охраняли общественный порядок, спецобъекты, участвовали в рейдах по выявлению и уничтожению участников НВФ и задержанию их пособников, несли службу на блокпостах и КПП, сопровождали колонны с беженцами, гуманитарными и военными грузами.

За проявленное мужество и отвагу при выполнении служебно-боевых задач многие сотрудники отряда награждены правительственными наградами. За все время существования отряда «Орденом Мужества» было награждено 23 сотрудника; медалью «За отвагу» – 36; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени – 1, II степени – 22; медалью «За спасение погибавших» — 4, медалью «За отличие в охране общественного порядка» — 84; медалью «Жукова» – 44 сотрудника.