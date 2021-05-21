Сергей Лёвкин: Первый офлайн фототур для участников конкурса «Планета Москва» прошел в дом по программе реновации

19 мая состоялся первый в этом году фототур для участников конкурса городской фотографии «Планета Москва». Фотографы посетили новостройку по реновации на ул. Константина Федина, 13 в Северном Измайлове. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

«Сделать Москву комфортным и дружелюбным городом как для самих москвичей, так и для многочисленных гостей столицы, такие задачи ставит Мэр Москвы Сергей Собянин. А фотографии — больше чем просто панорамы, пейзажи, зарисовки — все это летопись городской жизни. Мы приглашаем к участию и любителей, и профессионалов, всех, кто любит наш город. Ждем вас на новых фототурах», — сообщил Сергей Лёвкин.

Участники «Планеты Москва» побывали в жилом доме на Константина Федина, который представляет собой комплекс из трех корпусов переменной этажности. Прилегающая территория озеленена, созданы прогулочные площадки для детей и взрослых, спортивные площадки. Предусмотрено контрастное цветовое решение фасадов, подчеркивающее идею пространственной композиции. Внедрены дополнительные локальные цветовые фрагменты, стилистически относящиеся к традиции русского авангарда и европейского модернизма начала XX века.

Сейчас в Северном Измайлове по программе реновации в стадии заселения находятся четыре новостройки. Переселению подлежат 179 жилых домов площадью 596,6 тыс.кв.м. В указанных домах проживает 36 тыс. жителей. Для организации волнового переселения жителей по программе реновации в районе Северное Измайлово подобрано 16 «стартовых» площадок мощностью 375,9 тыс. кв.м, которые включены в Адресный перечень № 708-ПП, подписанный Мэром Москвы С.С. Собяниным.

Информацию об участии в фотоконкурсе можно посмотреть на официальном сайте Мэра Москвы по ссылке https://www.mos.ru/dgp/function/exhibition/fotokonkurs/. Заявки на участие принимаются до 18 июля 2021 года, напомнил Сергей Лёвкин.