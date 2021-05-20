Офицеры Управления Росгвардии по Республике Коми стали почетными гостями кадетского бала

В Выльгортской общеобразовательной школе № 2 состоялся кадетский бал, посвященный окончанию учебного года. Почетными гостями мероприятия стали начальник Управления Росгвардии по Республике Коми полковник полиции Алексей Ходоров, заместитель начальника по работе с личным составом полковник Сергей Андрющенко, глава муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми – руководитель администрации Любовь Доронина, педагогический состав школы и родители учащихся.

Кадетский бал открыл падеграс – изящный парный танец. Затем кадеты исполнили кадетский вальс, мазурку, польку, крестьянский бранль, яблочко и сударушку. Все участники бала показали высокое мастерство в исполнении танцевальной программы. Приятным сюрпризом для кадетов и гостей стало выступление Заслуженной артистки России, Народной артистки Республики Коми Альфии Коротаевой.

В ходе мероприятия состоялось торжественное открытие профильного класса Росгвардии. Подшефными росгвардейцев стали учащиеся седьмого класса учебного заведения. «Вы познакомитесь с историей и боевыми традициями подразделений войск правопорядка и основами военной службы. Я уверен, что вы с достоинством будете нести звание истинных патриотов Родины», — поздравил кадетов полковник полиции Алексей Ходоров. Офицер вручил ребятам шевроны Росгвардии, макеты которых были разработаны территориальным управлением.

В рамках учебной программы для кадетов Росгвардии предусмотрено проведение тематических занятий при участии сотрудников и военнослужащих ведомства, знакомство со специальными подразделениями Росгвардии, а также оказание содействия в патриотических, культурно-просветительских и спортивных мероприятиях.