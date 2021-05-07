В Управлении Росгвардии по Республике Коми подвели итоги конкурса «Георгиевская лента»

В Управлении Росгвардии по Республике Коми подвели итоги творческого конкурса «Георгиевская лента», посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс проводился среди детей военнослужащих и сотрудников территориального управления Росгвардии. На конкурс поступило более десяти изделий ручной работы. Ребята украсили георгиевские ленты декорированными изделиями, а также выполнили памятный сувенир в виде вышивки и рисунков.
Победителями в изготовлении символа-броши «Георгиевская лента» стали Ксения Крючек и Анфиса Ануфриева. Почетное второе место заняли Матвей Тутубалин и Иван Васильев. На третьем месте оказались Милана Сергеева и Александр Насоновский.
Управление Росгвардии по Республике Коми благодарит всех участников конкурса за представленное творчество. О церемонии награждения будет сообщено дополнительно.
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