В преддверии Дня Победы военнослужащая Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа поздравила ветеранов фронтовой песней «Фотография»

Военнослужащая Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии сержант Лилия Гамидова поздравила ветеранов, тружеников тыла и детей войны фронтовой песней «Фотография», которую исполнила на коми языке. Песня передает слушателю переживания вдовы, которая потеряла мужа на войне, воспитывая маленького сына. Война внесла свои коррективы в счастливую жизнь многих молодых парней и девушек. Сейчас на земле – мир, царит счастье и любовь, слышны звуки гармони, песни детей и радостные голоса людей. Память и боль всегда живут в сердцах тех, кто уже никогда не встретится с любимыми.

«Фотография – это память. И как бы не было больно от воспоминаний о любимых, не вернувшихся с фронта, мы обязаны жить счастливо, любить друга, чтобы оправдать цену героического подвига, которую заплатили наши предки. Они защищали свою землю, свою Родину и нашу с вами жизнь», — отметила военнослужащая Росгвардии.