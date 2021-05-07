На юго-востоке столицы введен в эксплуатацию храм в честь Сретения Господня

Храм в честь Сретения Господня, расположившийся на Саранской улице, вл.1 в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы, введен в эксплуатацию. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

«Все строительные работы в храмовом комплексе, включая возведение здания хозяйственного назначения, завершены. На территории храмового комплекса будет работать воскресная школа с творческими и познавательными кружками для детей, в планах открыть концертный зал, помещения для которого предусмотрены в цокольной части храма», — отметил Сергей Лёвкин.

Куратор Программы строительства православных храмов, депутат Госдумы и советник Мэра Москвы Владимир Ресин ранее отмечал, что это первый и единственный храм в столице, посвящённый празднику Сретения Господня.

Строительство храма вместимостью до тысячи прихожан началось в 2009 году по индивидуальному проекту. Храм имеет классическую форму. Кровля многоскатная, выполнена в форме восьмигранного шатра. Со стороны центрального входа пристроена колокольня.

Попечительский совет Фонда «Поддержки строительства храмов города Москвы» во главе со Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и Мэром Москвы С. Собяниным ставит задачу по ежегодному вводу в эксплуатацию на территории города не менее 10 храмов.

По словам Мэра Москвы Сергея Собянина, благоустройство территории вокруг культовых сооружений, возведенных в ходе Программы строительства православных храмов в Москве, городские власти будут брать на себя.

Программа строительства православных храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями попечительского совета которого являются Мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.