В Коми общественники навестили ветеранов органов внутренних дел Усть-Вымского района

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми и партнеры-общественники провели патриотический десант – встречу с ветеранами органов внутренних дел Усть-Вымского района. Акция была приурочена к празднованию 100-летия образования МВД по Коми: участники поздравили ветеранов с предстоящим юбилеем, подарили цветы и памятные подарки.

В отделе полиции по Усть-Вымскому району общественники встретились с действующими сотрудниками и ветеранами местного уголовного розыска, в числе которых – корифеи этой службы: Евгений Митраков, Петр Гармаш, Дмитрий Кравченко, Владимир Панов и Татьяна Костина – она единственная женщина, которая более 30 лет служила в местной милиции.

Представители ОНФ в Коми в торжественной обстановке вручили женщине-ветерану цветы и памятный подарок. А участник команды патриотического десанта, писатель и ветеран МВД Анатолий Соловьев рассказал о своей документальной книге «Сыщики земли Зырянской» и о фактах, которые легли в ее основу – реальных историях из трудовой биографии коллег.

«Сейчас идет работа над вторым томом этой книги, готовность издания – 70 процентов. Одним из разделов нового издания будет «История уголовного розыска отдела внутренних дел Усть-Вымского района», – рассказал ветеранам-коллегам писатель.

В свою очередь ветераны уголовного розыска района поблагодарили общественников и коллег за то, что их службу помнят и ценят.

Патриотический десант побывал не только в местной полиции, но и в администрации района, где обсудили возможные варианты сотрудничества в патриотической работе. Участник команды патриотического десанта, ветеран уголовного розыска МВД по Коми Николай Семенов поблагодарил представителей местной власти за поддержку.

Побывал десант и в поселке Жешарт, где в торжественной обстановке общественники вручили 82-летнему ветерану уголовного розыска Усть-Вымского района Василию Куделину памятный подарок и пожелали ему здоровья, энергии и долгих лет жизни.

«Ветеран уголовного розыска со слезами на глазах поблагодарил нас за приятный сюрприз и выразить искреннюю благодарность. Поддержка ветеранов – это одна из самых главных общественных и государственных задач. Очень трогает, что сами ветераны с большой душой откликаются для такой работы, всегда вливаются в общую общественную команду, чтобы встретиться и поговорить с молодежью, поздравить других ветеранов. Все это важно. Это связь поколений, сохранение истории и, конечно, поддержка самого ветеранского движения. Такую работу общими усилиями будем продолжать», – отметила участница патриотического десанта, член регионального штаба ОНФ, депутат государственного совета Республики Коми Елена Иванова.