Мониторинг Народного фронта: Треть получавших помощь от государства предпринимателей столкнулись с навязыванием лишних услуг банками

Бизнес-платформа Общероссийского народного фронта совместно с АНО «Россия – страна возможностей» провели 19–25 мая 2021 г. опрос 559 представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) из 64 регионов о получении ими государственной поддержки в период пандемии. Мониторинг показал хорошие показатели реализации государственных программ ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0, но выявил при этом попытки навязывания банками дополнительных услуг.

Почти все предприниматели смогли полностью списать льготные кредиты, полученные по программе ФОТ 2.0. Долг полностью списан 97% респондентов, нескольким опрошенным долг списан частично или в списании долга отказано. Всем, кому было произведено частичное списание или отказано в нем, в качестве обоснования банками указывалось на невыполнение условия о сохранении численности сотрудников. При этом опрошенные выражали свое несогласие с решением банка. Например, в Краснодарском крае представитель банка ссылался на данные «какой-то базы», в которой видно, что было семь наемных сотрудников, а потом их стало шесть. Справки из Пенсионного фонда России и Федеральной налоговой службы о неизменности штатной численности не повлияли на решение.

Из числа опрошенных представителей МСП, имеющих право на участие в ФОТ 3.0, 34,4% – обращались за получением льготного кредита по ставке 3,0%, 48,4% – не обращались, 17,2% – впервые узнали о такой возможности. Заявки 36,4% обратившихся были удовлетворены, еще 13,6% удовлетворены на условиях приобретения дополнительных услуг. Отказы получили 13,6% – из-за несоответствия условиям постановления Правительства РФ от 27.02.2021 №279, 36,4% – из-за несоответствия внутренней политике банка. Остальные заявки были на стадии рассмотрения.

Банки зачастую навязывали предпринимателям дополнительные услуги, предоставляя кредиты по программам ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0. 33% подавших заявку на кредит получили предложение о покупке дополнительных услуг банка, при этом 32% заявителей не были проинформированы банком, что такие услуги не являются обязательным условием для получения кредита. 80,4% респондентов обслуживаются в том же банке, куда обращались, 19,6% – обслуживаются в другом банке. Качество информирования банками о сути и деталях ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0 положительно оценили 55,4% заявителей (оценки 5 и 4 по пятибалльной шкале), 33,7% – отрицательно (оценки 2 и 1).

Народный фронт по поручению Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина с мая 2020 г. регулярно проводит мониторинги доступности и эффективности мер государственной поддержки для субъектов МСП и самозанятых граждан, пострадавших из-за пандемии.

Предыдущие опросы, проведенные в конце мая и сентябре 2020 г. среди МСП и самозанятых, показали высокий уровень востребованности и эффективности мер поддержки предпринимателей, включая программу ФОТ 2.0. При этом на начальном этапе выявлялись различные трудности в их получении, которые в дальнейшем были учтены Правительством России при доработке программы ФОТ 2.0 и создании заменившей ее программы ФОТ 3.0.

«2020 год бросил много вызовов бизнес-сообществу. Вынужденные ограничительные меры негативно сказались на подавляющем большинстве предприятий. И самым незащищенным в этот кризис, конечно, стал малый и средний бизнес. Мониторинг мер поддержки МСП позволил доработать соответствующие программы и помочь тысячам предпринимателей сохранить бизнес и рабочие места», – напомнил руководитель Бизнес-платформы ОНФ Михаил Палей.

«Если в отношении МСП отмечалось наличие отдельных случаев необоснованных, по мнению представителей МСП, отказов в списании кредитов, взятых по программе ФОТ 2.0, то подобные ситуации не были зафиксированы ОНФ в отношении самозанятых граждан при получении возврата уплаченного налога за 2019 год и налогового вычета в размере МРОТа. По мнению ОНФ, Правительству России следует распространить полученный положительный опыт организации предоставления мер поддержки самозанятым граждан на МСП», – отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ Арсений Беленький.

Программа ФОТ 2.0 предназначалась для субъектов МСП, работающих в пострадавших из-за пандемии отраслях. В 2020 г. им предоставлялись «невозвратные» кредиты по ставке 2% на поддержку занятости. При сохранении 90% сотрудников кредит должен быть полностью списан, более 80% – наполовину. Решение о списании принималось банками 1 апреля 2021 г. (постановление Правительства РФ от 16.05.2020 № 696). С марта 2021 г. в качестве замены ФОТ 2.0 введена программа поддержки ФОТ 3.0 по предоставлению кредита на один год по ставке 3% с отсрочкой платежей по основному долгу до 1 июля 2021 г. при условии сохранения в течение срока действия кредитного договора не менее 90% рабочих мест. Размер кредита определяется количеством сотрудников организации (1 МРОТ – 12 792 руб. на каждого работника в расчете на 12 месяцев).