Спортсмены Росгвардии стали призерами чемпионата «Динамо» по гиревому спорту

В Сыктывкаре на базе Спортивной школы олимпийского резерва №2 состоялся лично-командный чемпионат регионального отделения «Динамо» по гиревому спорту. В турнире приняли участие команды регионального управления Росгвардии, Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, МВД, УФСИН, МЧС, Сыктывкар-1.

Спортсмены состязались в пяти весовых категориях: до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 85 кг, и свыше 85 кг. Участники выполняли классическое двоеборье коротким толчком и рывком с использованием двух гирь по 24 кг или 32 кг.

По итогам чемпионата в личном первенстве в весовой категории до 73 кг абсолютным чемпионом стал сотрудник ОМОН (г. Воркута) Управления Росгвардии по Республике Коми прапорщик Василий С., в весовой категории до 63 кг почетное третье место завоевал военнослужащий Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии прапорщик Роман Бобылев.

На торжественной церемонии закрытия чемпионата победителям и призерам были вручены кубки, медали и грамоты.