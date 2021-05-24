Сотрудники и военнослужащие кадровых подразделений Росгвардии отмечают профессиональных праздник

Ежегодно 24 мая в России отмечается День кадрового работника. Вместе с коллегами свой профессиональный праздник отмечают и специалисты кадровых подразделений войск национальной гвардии Российской Федерации.

Специалисты кадровых подразделений активно и последовательно проводят работу по комплектованию подразделений, осуществляют организацию прохождения службы личным составом, развивают систему подготовки и повышения квалификации сотрудников, реализуют меры по профилактике нарушений законности и служебной дисциплины, воспитанию личного состава на славных профессиональных традициях, укреплению доверия к Росгвардии со стороны граждан.

Поздравляем сотрудников и военнослужащих кадровых подразделений Управления Росгвардии по Республике Коми с профессиональным праздником и желаем им крепкого здоровья, успехов в служебной деятельности, добра и благополучия.