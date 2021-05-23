Сотрудниками Центра лицензионно-разрешительной работы подведены итоги деятельности за прошедшую неделю

За прошедшую неделю сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 11 правонарушений в области оборота оружия, изъято 18 единиц охотничьего оружия, составлен один административный протокол за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций. Рассмотрено 221 заявление об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.

Кроме того, жители Ижемского и Удорского районов допустили нарушение правил безопасности при обращении с оружием и допустили его утрату.

Служба лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии напоминает о необходимости соблюдать меры сохранности оружия при перевозке и транспортировании. Обеспечение сохранности гражданского оружия – прямая обязанность его владельца. Утерянное оружие, найденное другими лицами, может быть использовано в противоправных целях, повлекших тяжкие последствия.