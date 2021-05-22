В Центре подготовки личного состава Росгвардии прошли Финно-угорские встречи

В Центре подготовки личного состава Северо-западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации для военнослужащих прошел концерт, в рамках музыкально-выставочного проекта «Финно-угорские встречи в Республике Коми».

Поприветствовала собравшихся руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» Татьяна Барахова. «Концерт одного из наших долгосрочных финно-угорских проектов впервые проходит в Центре подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии. Сегодня вы познакомитесь с традициями и многообразием культур народов нашей страны», – отметила Татьяна Барахова.

С музыкальной программой для росгвардейцев выступили артисты из Удмуртской Республики, Республики Марий Эл и Республики Коми, исполнившие традиционные народные песни и современные композиции на финно-угорских языках.

В завершение мероприятия командир войсковой части полковник Дмитрий Корешков поблагодарил руководство Финно-угорского культурного центра и артистов за яркие творческие выступления и создание праздничной атмосферы.