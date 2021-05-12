PutinTeam и «Молодежка ОНФ» встретили сборную России по керлингу

Сегодня ночью с чемпионата мира по керлингу в Москву вернулась женская сборная России. В аэропорту Шереметьево их встретили и поздравили с достойным результатом родные, друзья и болельщики – участники команд #PutinTeam и «Молодежка ОНФ».

Напомним, сборная России заняла почетное второе место, в финале наши спортсменки уступили Швейцарии со счетом 2:4. Болельщики встречали девушек с российским флагом, поздравили серебряных призеров и вручили им цветы.

«Мы не ожидали такой встречи. Это очень приятно и очень ценно для нас! В самолете старались поспать, пока даже не понимаем, сколько сейчас времени. Очень длинные перелеты, и между ними большой промежуток времени. Все хотят домой, устали. Хочется увидеть родных, пообщаться, поделиться эмоциями и снова – на тренировки», – рассказала капитан женской сборной России по керлингу Алина Ковалева.

«Возвращаться всегда приятно, особенно с хорошим результатом. И когда встречает такая компания – семья, друзья, болельщики! Благодарны всем!» – добавила игрок женской сборной по керлингу Галина Арсенькина.

Серебро чемпионата мира российские керлингистки завоевали второй раз в истории. Ранее серебряные медали доставались команде в 2017 г. По мнению руководителя делегации, старшего тренера Сергея Беланова, команда заслужила право представлять Россию на Олимпийских играх 2022 г. в Пекине.

«Наши спортсменки доказали, что способны бороться за медали на самом высоком уровне. Конечно, это достойный результат. Сильный состав, с которым мы связываем большие надежды», – отметил Сергей Беланов.

За медали чемпионата мира в составе женской сборной России боролись Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. В итоге команда завоевала серебро соревнований. С 2014 по 2018 г. наша команда четыре раза становилась бронзовым призером и один раз – серебряным.