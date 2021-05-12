Горячая линия психологической помощи проекта Народного фронта «Тренер» приняла 5679 звонков

Круглосуточная горячая линия для подростков, столкнувшихся с проявлением агрессии или психологическими проблемами, завершила свою работу. За месяц работы на номер *5051 поступило 5679 звонков из 44 регионов. В основном звонили дети от 9 до 17 лет. 25% подростков обратились за помощью в решении проблем при взаимоотношениях с родителями. Наиболее частыми были также обращения, касающиеся суицидальных мыслей, насилия в семье, буллинга в школе, одиночества, трудностей в общении со сверстниками, неразделенной любви и предстоящих экзаменов.

«Большое количество звонков на горячую линию проекта показывает, что «Тренер» востребован. Он направлен не только на спорт, но и на развитие патриотизма, культуры у «трудных» подростков, а также психологическую помощь. Когда подросток запутался или чувствует себя ненужным, очень важно оказаться рядом: выслушать, поддержать, защитить, дать правильный ориентир. Сегодня мы вместе с парнями занимаемся спортом, смотрим кино, бабушкам помогаем, добрые дела делаем. Тренер для них – человек, который всегда рядом, с которым можно посоветоваться, наставник. Не нужно делить детей на хороших и плохих, трудных или простых. Важно «поймать» их, когда они на распутье, и личным примером показать, что добро всегда лучше, чем зло», – отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Горячая линия была запущена Народным фронтом в рамках проекта «Тренер» при поддержке российского холдинга «СТС Медиа» Национальной Медиа Группы. Короткий номер *5051 появлялся в проекте СТС «Колледж», по нему можно было бесплатно и анонимно получить профессиональную помощь.

Проект «Тренер» был интегрирован в реалити-шоу «Колледж», которое выходило на канале СТС. «Тренер» и «Колледж» решали проблемы подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию. Круглосуточная горячая линия психологической поддержки оказывала помощь не только подросткам, но и их родителям.

Партнером проекта стала Межрегиональная общественная организация «Развитие психологической помощи», работающая в 20 регионах и имеющая в базе более 120 опытных специалистов с высшим психологическим образованием, прошедших повышение квалификации в разных направлениях практической психологии. МОО «Развитие психологической помощи» была оператором горячей линии психологической помощи всероссийской акции #МыВместе, где продемонстрировала высокую квалификацию работы.

«Благодарим Народный фронт за этот важный и столь необходимый для подрастающего поколения проект! Некоторые подростки проверяют, действительно ли эта служба для них, звонят и кладут трубку или шутят, но потом обращаются с серьезной проблемой. Они чувствуют, что здесь их могут поддержать и оказать психологическую помощь. Дети чувствуют себя личностями, к их мнению надо тоже прислушиваться. Они хотят, чтобы их услышали, они хотят довериться и рассказать о своих проблемах. Зачастую им просто не с кем поговорить, они не могут обсудить какие-то важные для них вопросы с родителями и друзьями. А нам они охотно звонят и рассказывают, зная, что помощь мы им обязательно окажем», – рассказала руководитель горячей линии психологической помощи проекта «Тренер», президент МОО РПП Инна Силенок.