ОНФ: Федеральный стандарт оплаты ЖКХ должен помочь самым нуждающимся

При установлении федерального стандарта допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг необходимо учесть предложения Народного фронта о 100-процентной компенсации за ЖКХ для семей, чей доход равен или ниже прожиточного минимума, заявил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда», председатель экспертного совета НП «ЖКХ Контроль» в Брянской области Николай Алексеенко.

Он напомнил, что Президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин 30 июля 2020 г. дал поручение (Пр-1200, п.1, пп.б) Правительству РФ до 1 ноября 2020 г. представить предложения о предоставлении трансфертов из федерального бюджета региональным бюджетам для софинансирования субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с целью выравнивания условий получения указанной социальной поддержки на территории Российской Федерации.

«Эксперты Народного фронта считают, что, кроме снижения максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ, необходимо увеличить социальный стандарт жилищной обеспеченности, что позволит обеспечить субсидиями больше граждан, – отметил Алексеенко. – Размер субсидии зависит не только от доли расходов гражданина на оплату жилищных и коммунальных услуг, но и от стандарта жилищной обеспеченности, который является федеральным и не менялся с 1993 года. При этом жилищная обеспеченность в России (размер жилой площади в среднем на одного жителя) выросла за прошедшие годы с 18 до 25 квадратных метров на человека».

В настоящее время в 35 регионах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ установлена на уровне 22%. В 29 регионах наряду с данной долей установлены более низкие значения такого стандарта для отдельных категорий населения. Например, 100-процентная компенсация полагается семьям, чей уровень доходов равен или ниже прожиточного минимума.

По данным Росстата, уровень бедности в России составляет 12,6%, а доля домохозяйств, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, – 5,4%, что говорит о необходимости увеличивать долю получателей субсидии на ЖКХ в 2,5 раза.

«Кроме того, предлагается разработать электронный калькулятор, разместив его на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ, который бы позволял потенциальным получателям рассчитать размер субсидии на ЖКХ, а также организовать информирование потенциальных заявителей о праве на предоставление субсидии», – добавил Алексеенко.

Комплекс предложений по совершенствованию системы предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг сопредседатель Центрального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Елена Цунаева направляла в Правительство РФ в октябре 2020 г. Премьер-министр России Михаил Мишустин 24 мая 2021 г. поручил проработать вопрос об установлении стандарта допустимой доли расходов на ЖКХ в совокупном доходе семьи в зависимости от региона России.