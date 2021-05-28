Завершился полевой выход сыктывкарского ОМОН

В Сыктывкаре завершился полевой выход сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по Республике Коми, в рамках которого бойцы оттачивали свое профессиональное мастерство и отрабатывали нормативы по различным специальным дисциплинам.

В течение недели с росгвардейцами были проведены занятия по огневой, физической, тактико-специальной, инженерной, топографической и медицинской подготовке.

Сотрудники спецподразделения отрабатывали тактику действий по задержанию вооружённых преступников на автомобильном транспорте, тактику действий в блокировании при проведении специальной операции по ликвидации незаконных вооружённых формирований.

«Личный состав подразделения успешно справился с поставленными целями и продемонстрировал готовность к выполнению задач в различных условиях оперативной обстановки», — отметил заместитель командира ОМОН полковник полиции Артем Турьев.