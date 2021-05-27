Опрос самозанятых: 42% имеют ненормированный рабочий график

Бизнес-платформа ОНФ и онлайн-сервис услуг YouDo.com провели анкетный опрос 2860 респондентов (исполнителей сервиса) из всех регионов страны о рабочем графике. 42% опрошенных указали, что работают более восьми часов в сутки и их рабочий день – ненормированный. У 34% респондентов рабочий день занимает менее восьми часов в сутки. И лишь 24% самозанятых работают традиционные восемь часов в день. Однако респонденты отметили и плюсы в работе на себя: 79% из них сами выбирают, во сколько начнется их рабочий день, график у них плавающий.

Самозанятые по-разному уделяют время на отдых. Больше трети респондентов (39%) устраивают себе пару выходных на неделе, четверть (25%) – придерживаются классического уикенда, 20% работающих на себя берут несколько выходных в течение месяца, а 3% – отдыхают лишь несколько раз в год. Но есть и те, кто вовсе не устраивает себе выходные, – таких 13%.

Больше половины (52%) опрошенных не нуждаются в определенном рабочем месте, чаще всего они сами выезжают к клиентам. 39% – работают из дома. И лишь у 9% есть специальное рабочее место вне дома или же они посещают коворкинг.

«Переработки и ненормированность рабочего дня связаны с тем, что у большого числа самозанятых имеется основная работа, а остальная деятельность является подработкой. С другой стороны, они сами выбирают такой формат работы, и это дает им больше свободы. Например, 85 процентов опрошенных так или иначе позволяют себе заниматься личными делами в рабочее время. Таким образом, реальное рабочее время остается у всех примерно одинаковым», – отметил сооснователь и руководитель Бизнес-платформы ОНФ Михаил Палей.

Ранее Бизнес-платформа ОНФ и YouDo.com выяснили, что что 53% работающих на себя не регистрируют свою деятельность, а также узнали основные плюсы и минусы официального оформления налогового статуса. Опрос показал, что почти половину респондентов в работе на себя все устраивает. А разброс в доходах среди самозанятых россиян оказался большим: около половины опрошенных получают менее 20 тыс. руб. в месяц, и лишь 12% имеют доход выше 100 тыс. руб.