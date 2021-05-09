Начальник Управления Росгвардии по Республике Коми принял участие в памятном митинге, посвященном 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В Сыктывкаре состоялся митинг, посвященный 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В памятном мероприятии приняли участие глава Республики Коми Владимир Уйба, председатель Государственного Совета Коми Сергей Усачев, мэр столицы республики Наталья Хозяинова, архиепископ Питирим, начальник Управления Росгвардии полковник полиции Алексей Ходоров и другие представители служб и ведомств.

«Сегодня день Великой Победы и мы, как представители народа — победителя, сегодня отдаем дань памяти павшим героям, тем, кто сложил свою голову за наше будущее, за нашу Родину, за то, что мы существуем как государство. Советский Союз победил в этой войне ценой огромных жертв. Мы все едины в этом празднике, нет семьи, которую не коснулась бы война», — высказался Сергей Усачев.

После троекратного оружейного залпа участники церемонии почтили память павших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к мемориалу «Вечная Слава» и к подножию памятника «Скорбящий воин».