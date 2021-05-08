Сотрудники вневедомственной охраны по Республике Коми поздравили ветерана службы с праздником великой Победы

В преддверии Дня Победы начальник отдела организационно-аналитической работы и взаимодействия со СМИ Управления вневедомственной охраны по Республике Коми подполковник полиции Мансур Минахметов и председатель Совета ветеранов Алексей Пешкин и коллеги навестили ветерана службы – труженика тыла Великой Отечественной войны – подполковника милиции в отставке Вячеслава Алексеевича Истомина.
«Мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы и благополучной жизни. Для нас, для будущих поколений вы и ваша жизнь — пример доблести, высокого патриотизма и силы духа. Мы гордимся вами и равняемся на вас. Низкий поклон и безграничная благодарность вам за мир, спокойствие, за свободную страну. Крепкого вам здоровья, благополучия, долгих и счастливых лет жизни», — поздравил ветерана подполковник полиции Мансур Минахметов.
В завершение встречи сотрудники вневедомственной охраны вручили Вячеславу Алексеевичу цветы и подарки.
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