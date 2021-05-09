В Сыктывкаре военный оркестр Росгвардии провел акцию «Парад у дома ветерана»

В День Победы военнослужащие военного оркестра Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации совместно с представителями Государственного Совета, администрацией города, советом ветеранов и волонтерами Победы провели праздничную акцию, в рамках которой поздравили ветеранов Великой Отечественной войны.

Возле подъездов домов, где проживают ветераны, музыканты военного оркестра исполнили произведения военных лет. Также к поздравлениям присоединились девчонки и мальчишки, которые прочитали для Героев Победы стихотворения и вручили им памятные сувениры. Ветераны поблагодарили всех за трогательные поздравления и отметили, что приятной неожиданностью для них стало выступление военного оркестра.

«Это акция признательности и уважения поколению фронтовиков и тружеников тыла, отстоявшим свободу и независимость страны, завоевавшим мирное небо для новых поколений граждан», — отметил военный дирижер майор Сергей Монастырский.