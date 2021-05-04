Дети сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Республике Коми активно принимают участие в конкурсе «Георгиевская лента»

Сыктывкарские дети сотрудников и военнослужащих Росгвардии принимают активное участие в творческом конкурсе «Георгиевская лента». Ребята от 3 до 15 лет рисуют символы Победы, мастерят броши, браслеты в цветовой гамме Георгиевской ленты. Дети вместе с родителями усердно мастерят поделки для ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны. Каждый участник конкурса сможет принять участие в ведомственной акции «Парад у дома ветерана» и прикрепить свою брошь Герою того страшного и жестокого времени.

«Мы обязаны помнить и гордиться подвигами наших дедов и прадедов. Ежегодно ребята принимают участие в конкурсе «Георгиевская лента», и эти памятные сувениры они вручают ветеранам с пожеланиями долгих лет жизни. Наши дети обязаны знать историю и героический подвиг своих предков», — отметила начальник пресс-службы майор полиции Вера Крючек.