Росгвардейцы раздавали сыктывкарцам «Георгиевские ленточки»

В Сыктывкаре сотрудники вневедомственной охраны и военнослужащие территориального управления Росгвардии ранним утром раздавали школьникам, местным жителям и коллегам «Георгиевские ленточки». Участники с радостью принимали символ Великой Победы и прикрепляли его сразу на одежду — прямо у сердца.

«Георгиевская лента – это исторический символ безграничной благодарности тем, кто отдал свои жизни, защищая Родину. Это символ Победы над фашизмом и связи поколений. Мы обязаны помнить, какой ценой досталась Победа нашим прадедам и дедам, а также передавать эти знания подрастающему поколению», — поделился заместитель начальника Управления Росгвардии по Республике Коми полковник Сергей Андрющенко.