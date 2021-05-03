Центр лицензионно-разрешительной работы информирует владельцев оружия о правилах оборота оружия в период весенней охоты

В 2021 году на территории Республики Коми официально открыт весенний период охоты на водоплавающую и боровую дичь.

При осуществлении охоты физические лица обязаны соблюдать требования приказа Министерства Природных ресурсов от 24.07.2020 г. № 477 «Об утверждении правил охоты», а так же параметры осуществления охоты в соответствующих охотничьих угодьях. Гражданин при себе должен иметь охотничий билет, разрешение на находящееся при нем оружие и разрешение на добычу охотничьих ресурсов.

При осуществлении охоты граждане обязаны по требованию должностных лиц органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного охотничьего надзора, а также государственных учреждений, находящихся в их ведении, и других должностных лиц, уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации разряжать охотничье оружие, предъявлять, передавать им для проверки документы, а также предъявлять для досмотра вещи, находящиеся при себе, орудия охоты, продукцию охоты и транспортные средства.

Охотник обязан соблюдать меры безопасности, исключающие возможность причинения вреда человеку, имуществу физических лиц и объектам животного мира, а также обязаны обеспечить сохранность принадлежащего им оружия.