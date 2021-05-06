Алексей Фомин: 10 фактов о музыкальном альбоме «В быстром потоке»

16 апреля прошлого года состоялась премьера мини-альбома Алексея Фомина «В быстром потоке». Однако совсем недавно Алексей поделился с нами некоторыми интересными фактами о своей прежней работе.

1. Четвертая студийная пластинка вышла при сотрудничестве с московским звукозаписывающим лейблом «ONE Music».

2. Работа над альбомом велась более трех месяцев.

3. Мини-альбом «В быстром потоке» был создан в самый пик пандемии коронавируса.

4. Договор с лейблом «ONE Music» был подписан еще в марте, но альбом долго не размещали на цифровых площадках. Задержка была связана с пандемией коронавирусной инфекции.

5. Музыкальное произведение «У обрыва», было записано ранее, но именно этот трек последним вошел в мини-альбом.

6. Необычные электронные голоса, которые можно услышать в произведениях «На старте», «В быстром потоке», «Качаясь на волнах», тщательно подбирались музыкантом.

7. При записи треков учитывались мельчайшие нюансы аранжировки и подбирались подходящие эффекты.

8. Изначально над обложкой для мини-альбома работал наш дизайнер, но его работа не была одобрена. Уже значительно позже другой оформитель, создал новый графический файл, взяв за основу фотографию.

9. Мини-альбом «В быстром потоке» был записан с перерывом в два года и пока значится последним в дискографии музыканта.

10. Мини-альбом альбом «В быстром потоке» вышел ограниченным тиражом на CD в подарочном оформлении.