В Республике Коми военный оркестр Росгвардии выступил с концертом для ветеранов

В преддверии празднования Дня Победы военный оркестр Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации поздравил ветеранов республиканского социально-оздоровительного центра «Максаковка».

Музыканты под руководством военного дирижера майора Сергея Монастырского исполнили песни военных лет, марши и вальсы, а также композиции из советских кинофильмов. Во время праздничной программы ветераны поддержали военных музыкантов и станцевали вальс под известные мелодии.

В завершение концерта ветераны поблагодарили росгвардейцев за подаренные яркие эмоции и праздничное настроение.