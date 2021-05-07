В Центре подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии состоялся выпуск военнослужащих

В Сыктывкаре в Центре подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации более 140 военнослужащих по призыву, пройдя полугодовое обучение, успешно сдали экзамены по различным военным специальностям.

Торжественную церемонию вручения свидетельств об окончании обучения провел командир воинской части полковник Дмитрий Корешков, после чего войска национальной гвардии пополнили 24 сапера, 20 машинистов электростанции передвижной, 27 механиков инженерно-технических средств охраны, 20 машинистов-крановщиков автомобильных, 20 машинистов-экскаваторщиков одноковшовых, 17 механиков водителей инженерной техники и специалистов полевого водоснабжения.

Дмитрий Корешков поздравил выпускников с успешным окончанием и отметил, что данные специальности необходимы для успешного решения возложенных на ведомство задач.