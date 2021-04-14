✳ Вести Тимана. Сосногорск | 14.04.2021

▫ На этой неделе в Коми проходят командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера. Это мероприятие ежегодное и направлено оно, в первую очередь, на отработку слаженных действий.

▫ В Сосногорске продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Процедура проводится абсолютно бесплатно. На сегодняшний день защиту от COVID получили уже почти 2000 жителей муниципалитета.

▫ В Центральной библиотеке имени Якова Рочева провели «Посвящение в юные читатели» первоклассников школы № 2. Мероприятие проходит ежегодно и посвящено Дню детской книги. Для школьников подготовили театрализованное представление, которое началось с загадок про любимых персонажей.