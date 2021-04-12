✳ Вести Тимана. Сосногорск | 12.04.2021

▫ В Сосногорске состоялось выездное заседание регионального Президиума МОД «Коми войтыр». Столичные и местные общественники обсудили с руководством муниципалитета вопросы взаимодействия организации с исполнительной властью для решения жизненно важных для сосногорцев вопросов.

▫ Совет ветеранов Сосногорского района провел отчетно-выборную конференцию. Предыдущая проходила более 5 лет назад. Из-за ограничений по коронавирусу новая конференция смогла состояться только сейчас.

▫ «Прямая линия» по вопросам ЖКХ, инициированная общественной приемной Главы Республики Коми, вновь не осталась незамеченной жителями района. Войвож, Малая Пера, Сосногорск. Начальнику управления ЖКХ Виктории Гоголевой задавали вопросы и озвучивали проблемы.