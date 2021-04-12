В Управлении Росгвардии по Республике Коми определили призеров чемпионата по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия

В Сыктывкаре состоялся лично-командный чемпионат Управления Росгвардии по Республике Коми по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди подразделений ведомства.

В турнире приняли участие более 20 сотрудников и военнослужащих. За звание лучших боролись команды аппарата Управления, вневедомственной охраны, ОМОН и СОБР. В течение двух дней участники выполняли упражнения по стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

По итогам чемпионата победителем стала команда ОМОН (г. Сыктывкар), почетное второе место завоевали сотрудники СОБР и третье место заняли бойцы ОМОН (г. Воркута). Среди женщин в личном первенстве победительницей стала военнослужащая территориального управления Росгвардии ефрейтор Ольга Лыткина.

В завершение соревнований победители и призёры были награждены кубками и грамотами.