Центр лицензионно-разрешительной работы напоминает гражданам о соблюдении сроков продления разрешительных документов

За прошедшую неделю сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 22 нарушения в области оборота оружия, изъято 12 единиц охотничьего оружия.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы заблаговременно уведомляют граждан об окончании срока действия документов на оружие. Вместе с тем, подавляющая часть нарушений в области оборота оружия по-прежнему допускается гражданами ввиду нарушения сроков продления разрешений.

Управление Росгвардии по Республике Коми напоминает, что граждане и юридические лица для продления срока действия разрешения представляют в орган государственного контроля (надзора) по месту учета оружия заявление и документы, перечень которых определен соответствующим административным регламентом по предоставлению государственной услуги, не позднее, чем за месяц до истечения срока действия лицензии и разрешения.