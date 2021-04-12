Народный фронт обновил карту закредитованности России: Долговая нагрузка домохозяйств снизилась на 5% в IV квартале 2020 года

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» на основе данных Банка России, Росстата и крупнейших бюро кредитных историй обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств. Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 5% – до 27% за счет годовых премий и бонусов, а также поддержки государства. Доля просроченной задолженности при этом подросла на 0,1% – до 4,5%.

Прошедший год зафиксировал ускорение темпов роста закредитованности российских граждан. Наиболее заметный вклад в эту тенденцию внесло ипотечное кредитование, а также увеличившийся к декабрю объем выдачи микрозаймов.

По итогам IV квартала 2020 г. совокупная задолженность россиян по банковским кредитам выросла на 13,4% с начала года и достигла 19,92 трлн руб. В соотношении с III кварталом 2020 г. показатель увеличился на 9%.

Согласно данным НБКИ, средний размер выданных ипотечных кредитов в декабре достиг 2,81 млн руб., что является рекордным уровнем. По сравнению с декабрем 2019 г. показатель увеличился на 11,4%. Относительно предыдущего квартала зафиксировано увеличение на 3,7%.

В декабре 2020 г. самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (6,07 млн руб.), Московской области (4,57 млн руб.), Санкт-Петербурге (3,71 млн руб.), а также в Приморском крае (3,47 млн руб.) и Ленинградской области (3,19 млн руб.). Причем данный показатель в Москве оказался рекордным, впервые превысив 6 млн руб.

Лидерами по динамике среднего чека ипотечного кредита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стали Приморский край (+20,3%), Московская (+19,7%), Ростовская (+19,5%) и Самарская (+17,0%) области, а также Санкт-Петербург (+16,9%). Столица продемонстрировала умеренный рост среднего чека (+3,3%).

В секторе потребительского кредитования в декабре наблюдалось некоторое замедление темпов роста. Средний размер потребкредита, по данным НБКИ, снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 4% – до 221,3 тыс. руб. При этом по отношению к аналогичному периоду 2019 г. показатель вырос на внушительные 30,7%.

В декабре 2020 г. самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (506,7 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (345,8 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (344,9 тыс. руб.), а также в Московской (331,9 тыс. руб.) и Свердловской (246,1 тыс. руб.) областях.

Наибольшую динамику роста среднего размера выданных потребительских кредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам потребкредитования) в декабре 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. показали Кемеровская область (+52,8%), Алтайский край (+46,2%), Оренбургская область (+43,3%), Республика Татарстан (+39,3%) и Омская область (+37,6%). Меньше всего в топ-30 регионов средний чек по потребкредиту за год вырос в Ростовской (+20,5%) и Московской (+21,1%) областях, Санкт-Петербурге (+21,3%) и Москве (+22,1%).

Средний размер лимита по кредитным картам, по данным НБКИ, в IV квартале 2020 г. вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг уровня 67,0 тыс. руб. Вместе с тем по сравнению с «карантинным» II кварталом 2020 г. (когда средний размер лимита «упал» до 63,2 тыс. руб.) данный показатель увеличился еще более существенно – на 6,0%.

В IV квартале 2020 г. самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (95,1 тыс. руб.), Московской области (80,0 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (77,7 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (77,4 тыс. руб.) и Приморском крае (77,1 тыс. руб.).

Лидерами по динамике роста среднего размера лимита (среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам выдачи кредитов данного типа) в IV квартале 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. стали Республика Татарстан (+19,2%), Ставропольский край (+15,5%), Омская (+13,6%) и Тюменская (+13,0%) области, а также Удмуртия (+12,5%). В то же время в ряде крупнейших регионов по объемам выдачи кредитов данного типа средний размер лимита, напротив, снизился, в том числе в Санкт-Петербурге (-8,3%) и Москве (-7,9%), а также в Новосибирской (-3,5%) и Московской (-0,8%) областях.

В то время как лимиты по кредитным картам демонстрируют рост, объемы выдачи новых «кредиток» сокращаются. По данным НБКИ, в декабре 2020 г. было выдано 0,97 млн новых кредитных карт, это на 16,5% меньше по сравнению с декабрем 2019 г. (1,16 млн). В свою очередь выдача новых «кредиток» в IV квартале 2020 г. составила 2,59 млн единиц – на 17,0% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (в IV квартале 2019 г. – 3,12 млн единиц).

Сектор автокредитования демонстрировал снижение. По данным НБКИ и Автостата, в декабре 2020 г. было выдано 70,4 тыс. автокредитов, что на 24,4% меньше по сравнению с декабрем 2019 г. (93,2 тыс. автокредитов). В свою очередь выдача автокредитов в IV квартале 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. выросла на 1,1% и составила 249,2 тыс. (в IV квартале 2019 г. – 246,6 тыс.). При этом за весь 2020 г. количество выданных автокредитов уменьшилось на 5,9% – до 896,4 тыс.

Средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) в декабре 2020 г., по данным НБКИ, вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 8,54 тыс. руб. По отношению к предыдущему месяцу показатель вырос на 2,3%.

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в декабре 2020 г. (среди 30 регионов – лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,15 тыс. руб.), Белгородской (10,74 тыс. руб.), Ростовской областях (9,78 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (9,62 тыс. руб.) и Московской области (9,50 тыс. руб.).

Наибольшие темпы роста среднего размера микрозайма (среди 30 регионов – лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали Белгородская область (+39,6%), Красноярский (+21,5%) и Приморский (+18,2%) края, а также Архангельская (+14,8%) и Иркутская (+11,1%) области. В свою очередь в ряде регионов РФ средний размер займа «до зарплаты» снизился, в том числе в Москве (-5,8%), Ставропольском крае (-5,2%), Тюменской (-4,6%) и Московской (-2,3%) областях, а также в Санкт-Петербурге (-0,7%).

Как отмечают эксперты Народного фронта, показатель долговой нагрузки в IV квартале 2020 г. снизился по сравнению с предыдущим кварталом с 32 до 27%. В число наиболее закредитованных регионов вошли республики Тыва, Калмыкия, Чувашская Республика, Иркутская и Курганская области.

Наименьший уровень закредитованности наблюдается в Республике Крым и Севастополе, а также в Чечне, Ингушетии и Дагестане.

Средний уровень просроченной задолженности в IV квартале подрос по сравнению с предыдущим кварталом с 15 047 до 15 735 руб. Среднероссийский уровень просрочки составляет 4,5%, что на 0,1% больше, чем в III квартале.

Лидерами по доле просроченной задолженности среди российских регионов являются республики Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия, Адыгея и Чечня.

Наименьший уровень просроченной задолженности зафиксирован в Республике Крым и Севастополе, а также в Архангельской и Сахалинской областях и Чукотском автономном округе.

Долговая нагрузка россиян в конце 2020 г. показала снижение. В значительной степени это было обусловлено увеличением среднедушевого дохода в конце года. Несмотря на рост кредитной активности в некоторых сегментах, доходы декабря и президентские социальные выплаты повлияли на снижение нагрузки. Стоит отметить, что рост доходов, произошедший в декабре, является сезонным фактором – в этот период традиционно начисляются годовые премии сотрудникам, а предприниматели фиксируют рост продаж в преддверии новогодних праздников.

При этом наблюдается рекордный рост среднего размера ипотечных кредитов, обусловленный программой льготной ипотеки. Граждане, имеющие сбережения, стремятся воспользоваться выгодными ставками банков, способствуя росту цен на недвижимость. При снижении доходов данный вид кредитов будет играть весомую роль в долговой нагрузке.

Необходимость подготовки к новогодним праздникам стимулировала всплеск интереса к микрокредитованию. Средний размер займа «до зарплаты», находившийся на «плато» в III квартале, показал активный рост в ноябре-декабре. В целом микрокредитование растет с апреля 2020 г., показав восстановление с «допандемийных» уровней и превысив их. Это может свидетельствовать об ухудшении материального положения среди менее обеспеченных категорий граждан.

«Последствия пандемия еще четко не отразились на показателях статистики. Мы прогнозируем рост количества внесудебных банкротств и всерьез рассматриваем риск роста обращений граждан в нелегальный сектор. Для изменения картины мира, на наш взгляд, необходимо повышать уровень реально располагаемых доходов россиян. Вместе с тем мы отмечаем, что наблюдается рост обеспеченных кредитов. Мы полагаем, что улучшит финансовое состояние заемщиков развитие механизмов реструктуризации. Именно эти меры позволят уберечь их от походов в нелегальный сектор и связанных с этим негативных последствий», – резюмировала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Объем банковских депозитов россиян по состоянию на конец 2020 г. вырос на 11,7% по сравнению с концом 2019 г. и достиг 34,2 трлн руб. В сравнении с прошлым кварталом показатель увеличился на 4%. Объем рублевых депозитов составил 27,2 трлн руб., долларовых – 7 трлн руб. Примечательно, что первые за квартал показали рост на 5,9%, а вторые – снижение на 2,9%. С начала года рублевые и валютные депозиты выросли на 10,7 и 15,5% соответственно.

По уровню сбережений, рассчитанному как отношение среднего депозита домохозяйства к среднему доходу, лидирующими субъектами являются города Москва (90%) и Санкт-Петербург (85%), а также Калининградская (54%), Самарская (49%) и Ярославская области (48%).

Наименьший уровень сбережений отмечается в республиках Дагестан (6%), Ингушетия (6%) и Чечня (3%).

Кредитную карту с показателями по каждому субъекту РФ можно посмотреть на сайте проекта ОНФ «За права заемщиков»: https://zapravazaemschikov.ru/kreditmap