В Сыктывкаре состоялась встреча руководства регионального управления Росгвардии с семьями сотрудников, погибших при исполнении служебного долгаВ Сыктывкаре состоялось открытие турнира по мини-футболу памяти Александра Яковлева

Сегодня в Сыктывкаре состоялось торжественное открытие турнира Отделения ОГО «ВФСО «Динамо» в Республике Коми среди команд органов безопасности и правопорядка по мини-футболу памяти А.Г. Яковлева. С приветственным словом к спортсменам обратился заместитель председателя «Динамо» в Республике Коми Александр Байбородин. Он пожелал участникам соревнований честной борьбы, красивой игры и высоких результатов.

В турнире принимают участие 9 команд министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка. В первом соревновательном дне сборная Управления Росгвардии по Республике Коми одержала победу в игре с командами Сыктывкар-1 и УФСИН. Матчи проходили в упорной борьбе. Проявив спортивное мастерство и сплоченность коллектива, росгвардейцы победили со счетом 3:2 в матче с командой Сыктывкар-1, в игре со сборной УФСИН счет составил 4:3.

Поздравляем наших спортсменов с достойным результатом и желаем дальнейших побед. Соревнования продлятся до 30 апреля.

Справочно:

Уроженец с. Козинка Комаричского района Брянской области Александр Яковлев после прохождения действительной военной службы 1976 по 1978 годов поступил на службу в органы внутренних дел г. Сыктывкара.

За время службы в милиции Александр Яковлев был бессменным капитаном и организатором сборной команды УВД Сыктывкара по футболу.

9 июля 1994 года при задержании находящейся в розыске автомашины прапорщик милиции Яковлев трагически погиб. В память об Александре Яковлеве Советом КФК УВД г. Сыктывкара принято решение с 1995 года проводить ежегодный турнир по мини-футболу с привлечением команд правоохранительных органов.