Что делать, если отпуск совпал с нерабочими днями? Народный фронт опубликовал памятку в соцсетях

Проект ОНФ «Защита социальных прав граждан» разместил в соцсетях памятку для работников о том, как быть, если отпуск совпал с нерабочими днями.

Указом Президента дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими с сохранением зарплаты. Многие россияне на это время заранее планировали взять отпуск. Как теперь отдохнуть и не потерять в зарплате или в днях отпуска, напомнил Народный фронт.

Так, если работник уже запланировал отпуск на праздничные дни, то работодатель может пойти навстречу и отменить его либо перенести на другое время.

При переносе отпуска по инициативе сотрудника требуется заявление в произвольной форме. Какие данные в нем указать и другую более подробную информацию читайте на странице Народного фронта в соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Telegram и Instagram.