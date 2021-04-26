ОНФ в Коми призвал власти положить конец бесконечному строительству детской скейт-площадки в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми призвали руководство администрации Сыктывкара взять на личный контроль вопрос устранения недостатков на новой детской скейт-площадке в парке имени Кирова. Общественники также попросили прокуратуру города вмешаться и дополнительно проконтролировать действия подрядчика установки площадки.

Местные власти пять лет не могут установить здесь безопасный скейт-объект. Еще в 2016 г. представители ОНФ провели мониторинг и обратились в администрацию города с просьбой установить новую площадку. Регулярные рейды активистов Народного фронта в Коми совместно с представителями городской администрации показали, что старый детский спортивный объект не соответствует нормам безопасности. Между тем, он очень востребован: привлекает много детей, интересующихся скейтбордингом.

По данному объекту общественники апеллировали не только к муниципальным, но и к региональным властям. Вопрос обеспечения безопасности детских объектов входил в общественные предложения органам власти от Народного фронта в Коми. Скейт-площадка в Сыктывкаре особенная – она расположена на общественной территории и аналогичного объекта для занятия скейтбордингом в городе просто нет, отметили активисты ОНФ.

Наконец, в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» новую скейт-площадку смонтировали. В апреле 2021 г. ее даже посетили высокие лица – побывавший в регионе с визитом полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и глава Коми Владимир Уйба. Они проверили реализацию национальных проектов на территории региона.

Но в том же месяце экспертиза показала, что новая площадка тоже небезопасна. Комиссия на уровне администрации Сыктывкара пришла к заключению, что ошибки допустила подрядная организация.

«Внимание к этому вопросу со стороны региональных и федеральных властей говорит о том, что обустройство детской скейт-площадки в Сыктывкаре взято на контроль на самом высоком уровне. Это говорит также о том, что органы власти прислушиваются к общественникам. Но все равно произошел сбой, в том числе, как считают эксперты ОНФ в Коми, на уровне контроля за реализацией проекта со стороны заказчика. Все это необходимо проанализировать, понять, почему так случилось. Мы призвали органы муниципальной и республиканской власти сделать это как можно скорее и принять оперативные меры по устранению всех недостатков на новом детском спортивном объекте, призвали положить конец этому бесконечному строительству скейт-площадки. Также напомним: ответственность за безопасность на уже смонтированных и не отвечающих требованиям конструкциях лежит на властях Сыктывкара», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.