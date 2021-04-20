В 76 регионах проходит марафон #Оставайся донором ФМБА России и «Молодежки ОНФ»

В Национальный день донора ФМБА России совместно с участниками команды «Молодежки ОНФ» и другими организациями-партнерами проводят акцию «Оставайся донором». Благодаря ней 76 регионов страны пополнят свои банки крови.

«День донора – один из самых социально значимых праздников нашего национального календаря. Сложно переоценить значение донорства в современном мире. В 2020 году участие во Всероссийском марафоне #ОставайсяДонором, который был запущен ФМБА России совместно с «Молодежкой ОНФ» приняли более 175 тысяч человек. Это очень хороший результат. Такие акции важны, они способствуют развитию культуры донорства в стране и активной гражданской позиции среди населения», – заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

«Сегодня наша страна отмечает Национальный день донора. В прошлом году несмотря на пандемию удалось избежать резкого снижения числа донаций. Отчасти это произошло еще и потому, что «Молодежка ОНФ» и ФМБА России запустили акцию «Оставайся донором». К концу года она стала уже полноценным движением. Нас поддержали сотни тысяч человек по всей стране. Среди желающих сдать кровь были почетные доноры, спортсмены, актеры, байкеры, известные медиаперсоны. И для каждого участника марафона действительно важно оставаться донором или присоединяться: ради спасения жизни тех, кого ты, возможно, даже не знаешь. Донорство и волонтерство очень схожи. Я поздравляю всех доноров! Счастья вам, здоровья и большое спасибо от тех, кому вы помогли и помогаете. Сегодня участники команды «Молодежка ОНФ» вновь пойдут сдавать кровь в 76 регионах страны. Будем рады всем, кто захочет присоединиться», – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Так, например, походом на Республиканскую станцию переливания крови отметили День национального донора участники «Молодежки ОНФ» в Сыктывкаре. С утра в медучреждении совершили донацию более 50 человек. Акцию команды «Оставайся донором» поддержали люди разных профессий – сотрудники казначейства, ГИБДД, представители правительства региона и молодежного парламента.

«Стать донором я готовился давно, чуть ли не с детства. У меня был хороший пример – бабушка и мама, которые регулярно сдавали кровь. Когда мне исполнилось 18 лет, впервые пошел на станцию переливания крови, как раз была пандемия. Сегодня я уже четвертый раз сдаю кровь. Это совсем не больно и не сложно, но можно спасти чью-то жизнь. Тем, кто ни разу не сдавал кровь, советую не бояться и меньше слушать скептиков. Подумайте сами, возможно ваша кровь спасет чью-то жизнь», – поделился первокурсник Института истории и права Сыктывкарского государственного университета Юрий Поляков.

В Москве участники «Молодежки ОНФ» поддержали донорскую акцию Центра имени А. Н. Бакулева и Первого канала. Сегодня утром команда приехала в Парк Горького, у входа расположилась передвижная мобильная донорская станция. Здесь ребята сдали кровь для пациентов, которым предстоит операция на сердце. Вместе с «Молодежкой ОНФ» в акции принял участие известный певец и музыкант Родион Газманов. Как признался артист, это не первая его сдача крови.

«Одна порция крови может спасти три жизни. Мне кажется, это весомый аргумент для того, чтобы стать донором. Вообще, я за популяризацию донорского движения и верю, что сегодня, благодаря акции мы сможем привлечь новых участников», – отметил Родион Газманов.

Для участников владимирской «Молодежки ОНФ» донорство стало доброй традицией. Каждые два месяца ребята обязательно сдают кровь в областной станции переливания крови. В Национальный день донора команда вновь пополнила банк крови медучреждения, а также познакомила молодежь города с интересными фактами из истории донорства. Всего участниками акции стали около 50 человек, из них 10 – сдавали кровь впервые.

На Курганской областной станции крови благодаря региональной команде «Молодежки ОНФ» сегодня сдали кровь сразу несколько первичных доноров. Это студенты местных вузов. По итогам акции медики вручили благодарственные письма почетным донорам и поблагодарили тех, кто пришел на станцию переливания в первый раз.

«Молодежка ОНФ» – это команда активных молодых людей, которые поддерживают донорское движение и способствуют привлечению новых доноров. Ребята регулярно сотрудничают с нами, за что мы им очень благодарны», – подчеркнула и. о. главного врача Курганской областной станции переливания крови Марина Непрозванных.

Ряд мероприятий в Национальный день донора провела и «Молодежка ОНФ» в Кемеровской области. Здесь акцию «Оставайся донором» поддержали около ста местных жителей. Все они пополнили запасы Кузбасского центра крови.

Также участники региональной команды поздравили почетных доноров с праздником, вручили им медали и благодарственные письма от Центра крови. И в очередной раз ребята поблагодарили медицинский персонал Кузбасского центра крови, с которым сотрудничают с начала пандемии.

Марафон «Молодежки ОНФ» и ФМБА России по случаю Национального дня донора продлится до 26 апреля.