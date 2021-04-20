В Коми успешно стартовал проект ОНФ «Взлетная полоса»

Старшеклассник Всеволод Кузнецов из Республики Коми подал заявку на участие в проекте ОНФ «Взлетная полоса». Успешно прошёл отбор и сейчас заканчивает обучение у педагогов известных федеральных вузов.

Очевидно, что федеральный проект «Взлетная полоса» – отличный инструмент для тех ребят, которым очень важно найти верный путь в жизни, отметили общественники.

Всеволод мечтает поступить в Военно-космическую академию имени Можайского. «И мы желаем, чтобы эта мечта в самое ближайшее время осуществилась! В общем – удачного взлета!», — пожелали представители ОНФ в Коми