Участники акции #МыВместе передали свыше четырех тысяч масок и антисептиков постояльцам социального центра в Сыктывкаре

В Коми продолжается всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и представители ВОД «Волонтеры-медики» передали свыше четырех тысяч средств индивидуальной защиты (СИЗы) – маски и антисептики — пенсионерам и инвалидам социально-оздоровительного центра «Максаковка» в Сыктывкаре.

За поддержкой в обеспечении СИЗами в региональный штаб акции #МыВместе обратились работники центра. Общественники сразу же откликнулись. Они отметили, что маски, антисептики и другие средства индивидуальной защиты в период пандемии коронавирусной инфекции в регионы поступают по линии центрального штаба акции #МыВместе благодаря помощи предпринимательского сообщества страны.

Сотрудники социального центра и его постояльцы – пенсионеры и инвалиды – искренне поблагодарили общественников за поддержку. «Поддержка СИЗами – это действенная профилактическая защита людей. Спасибо!» — сказали работники социально-оздоровительного центра «Максаковка».

В свою очередь участники акции #МыВместе отметили, что хотя пандемия идет на спад, граждане пожилого возраста с хроническими заболеваниями остаются уязвимыми.

«Поэтому, конечно же, мы не могли не откликнутся на просьбу о поддержке со стороны социально-оздоровительного центра «Максаковка» в Сыктывкаре. Ведь инфекция пока еще не ушла. Сейчас обращаем внимание на помощь в обеспечении СИЗами именно пожилых граждан, постояльцев социальных центров, а также волонтеров. Вот только один из последних примеров: направили свыше тысячи масок и антисептиков волонтерам в Усть-Куломском районе. Такая работа идет постоянно. Акцию взаимопомощи #МыВместе в республике будем продолжать», — прокомментировала представитель объединенного штаба акции #МыВместе в Коми, эксперт ОНФ, волонтер-медик Елена Помаскина.

Активисты Народного фронта отметили, что за год проведения акции #МыВместе в Республике Коми участники передали медикам, пожилым и незащищенным категориям граждан сотни тысяч СИЗов во всех муниципалитетах региона. Тысячам гражданам пожилого возраста, находящихся на самоизоляции, волонтеры помогли приобрести продукты питания и лекарства. Благодаря поддержке предпринимателей региона тысячи бесплатных горячих обедов были переданы медикам, работающим на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией — в «красных зонах».