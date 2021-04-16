Путин: Социальная сфера должна опираться на культуру и лучшие практики

На совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив автор проекта Народного фронта «Регион заботы» Нюта Федермессер рассказала о возможностях развития медико-социальной помощи.

«Сделано очень много в последние годы по всем совершенно направлениям социальной сферы, вложено очень много денег. Мы каждый год слышим, что растут объемы помощи. Мне кажется, раз мы уже можем отчитываться об огромной проделанной работе, значит, уже можно говорить об отношении, давайте посмотрим на сервис, давайте посмотрим на то, как чувствуют себя те люди, которым мы помогаем, – сказала Федермессер. – Год назад «Регион заботы» ОНФ вместе с АСИ начинал работу по национальной социальной инициативе в Нижнем Новгороде. И, рассматривая основные жизненные ситуации, мы выявили два основных парадокса. Первый – когда человек получает помощь, он не чувствует, что качество его жизни меняется от этого. Например, ты получил инвалидное кресло, но выехать на улицу все равно не можешь. И второй парадокс – даже если человек получает ту помощь, которая нужна, например, при родовспоможении, женщина испытывает унижение из-за хамства, которое слышат в свой адрес».

Федермессер отметила, что проявлять заботу необходимо не только о пациентах, но и о персонале, не забывая при этом создавать условия для повышения качества медицинского сервиса: «Не может несчастливый, недовольный сотрудник качественно помочь человеку, нуждающемуся в помощи. Мы в пандемию приравняли выплаты медикам к выплатам работникам социальной сферы. Люди в социальной сфере почувствовали себя совершенно иначе, и это очень важно. Сегодня во многих регионах среда создана: что-то построили, что-то отремонтировали. Людям уже приятно входить в здание, где они работают. И нужно ставить им новые цели, создать новые ключевые показатели эффективности. Если распространять с помощью НСИ лучшие практики, если поставить директорам бюджетных учреждений, таким как я, по всей стране показатели эффективности, завязанные на качестве сервиса; если мы примем закон о распределенной опеке; если мы дадим работодателям дополнительные права по выполнению квоты для трудоустройства инвалидов – ситуация изменится».

Кроме того, автор проекта ОНФ «Регион заботы» призвала обратить внимание на проблемы социальной помощи в дотационных регионах: «С «Регионом заботы» я езжу по всей стране, и регионы очень разные. Есть регионы дефицитные. Дефицит регионального бюджета не должен приводить к отсутствию минимальных социальных гарантий. У нас в медицине есть понятие «программа госгарантий», а в социалке такого понятия нет. Ни паллиативная помощь, ни долговременный уход, ни ранняя помощь – все это не выросло бы до сегодняшнего уровня, если бы не поддержка федерального бюджета. Эта планка минимальных социальных гарантий должна год от года подниматься в проблемных регионах. И при наличии соответствующей федеральной поддержки все получится».

В конце своей речи Нюта Федермессер отметила, что самое главное – развивать человека человеку: «Это не стоит денег: улыбнуться человеку, который в беде. Ничего не стоит медорганизациям допускать к себе детей до 15 лет – у нас в стране до сих пор не пускают детей в больницы в качестве посетителей. Ничего не стоит открыть реанимации. Ничего не стоит качественно и красиво сервировать еду в больнице, а не наваливать все в одну тарелку. Ничего не стоит руководителю учреждения привлечь волонтеров, чтобы они все это «ничего не стоящее» делали. Помощь в горе не забывается. Помогая тем, кто сегодня слабее, мы помогаем всем тем, кто вокруг. Это помогает людям жить с уверенностью, что государство приходит на помощь каждому не только тогда, когда коронавирус, а с момента рождения и до того момента, пока мы не уйдем».

Подводя итоги заседания, Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин заявил, что преобразования в социальной сфере должны опираться на культурные ценности и лучшие практики. «То, о чем говорила сейчас Нюта Федермессер, конечно, чрезвычайно важно, особенно когда она говорит: ничего не стоит сделать то, ничего не стоит сделать это. Действительно. Но чтобы все было так легко, нам нужно заниматься еще одной важнейшей сферой – это сфера культуры. Только при самом внимательном отношении к истории, к моральным и нравственным ценностям наших народов, народов Российской Федерации, опираясь на культурные ценности, мы можем добиться максимального результата в этой части совместной нашей работы, связанной с повышением уровня функционирования социальной сферы», – подчеркнул глава государства. Он добавил, что для этого необходимо использовать и лучшие практики с учетом региональной специфики.