Путин призвал руководителей регионов получать обратную связь от Народного фронта по решению проблем социальной сферы

На совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин призвал региональных руководителей при решении проблем социальной сферы получать обратную связь от людей и общественных организаций, включая Народный фронт.

«Я не уверен, что данные, основанные на ведомственной информации, всегда объективны. Посмотрите сами, что там происходит в жизни реальной, на земле. Пройдите по этому пути, и сразу станет понятно, где конкретные проблемы, с которыми человек сталкивается. Как их можно решить? И какими способами, средствами, в том числе и современными, о которых здесь было сказано», – сказал глава государства.

«Здесь точно совершенно нужно работать с конкретными людьми, общественными организациями, включая Общероссийский народный фронт», – подчеркнул Путин.