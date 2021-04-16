Создание доступной среды для инвалидов Нижневартовска находится на контроле

В Нижневартовске состоялось выездное заседание рабочей группы депутатов комитета по социальным вопросам. Народные избранники посмотрели, какая за последнее время проведена работа по созданию доступной среды для инвалидов в учреждениях культуры, дополнительного образования и в отделении почтовой связи. Участие в рабочей поездке также приняли представители местного отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, администрации Нижневартовска и Молодежного парламента при Думе города.

Один из объектов в маршруте рабочей поездки – Дворец искусств. Как отметил председатель Думы города Максим Клец, это учреждение культуры стало доступнее для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь здесь есть специальные подъемники, благодаря которым люди с проблемами опорно-двигательного аппарата могут самостоятельно подниматься на верхние этажи здания и спускаться. Как работают механизмы депутаты сегодня оценили сами. Для тех, у кого ослабленное зрение, предусмотрены специальные тактильные доски. Народным избранникам также рассказали о том, как размещают особенных посетителей в зрительных залах.

Депутаты посетили Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот» на ул. Северной и Центр детского творчества на ул. Спортивной. Оба учреждения дополнительного образования располагаются в приспособленных зданиях, поэтому при создании доступной среды для особенных ребят здесь есть сложности, но их стараются решать.

Так, например, в «Патриоте» для удобства детей, у которых есть проблемы с передвижением, составили специальное расписание: подниматься наверх им не надо, по мере необходимости педагоги сами спускаются и проводят занятия на 1 этаже.

В обоих учреждениях есть удобные лестницеходы, которые в случае необходимости также можно использовать, оформлены должным образом входные группы, предусмотрены кнопки вызова обученных педагогов для оказания помощи.

«Наша поездка результативная. Мы увидели, что в городе создается доступная среда. Нам, как депутатам, приятно это видеть. Помните, в свое время мы начинали с установки пандусов, тогда даже законодательства еще многие толком не знали. А сегодня наш город первый в Югре, где рассматривается вопрос создания доступной среды и для жилого фонда, и для социальных учреждений. Конечно, недостатки есть. Будем планово работать совместно и с общественниками, и с представителями администрации, результаты будут», – отметил по итогам поездки заместитель председателя Думы города Сергей Землянкин.

Еще одна остановка – отделение почтовой связи на ул. Ленина. Крыльцо адаптировано для особенных посетителей. Здесь есть кнопка вызова сотрудника отделения и подъемный механизм. Правда, на сегодняшний день он пока что не действует. Но, как пояснили представители почтового отделения, инвалиды могут бесплатно вызвать специалиста на дом и отправить или получить письмо, посылку, денежный перевод. Для этого необходимо позвонить по телефону или написать письмо на электронный адрес. Кстати, такой возможностью, кто-то из вартовчан успешно пользуется.

«В городе существует программа по созданию доступной среды. Сегодня мы посмотрели, как она реализуется. Существующие недочеты необходимо исправлять. Сегодня вместе с нами были родители детей-инвалидов, которые напишут свои замечания, мы их передадим профильным подразделениям администрации для устранения. Если где-то еще есть проблемы, то мы готовы также выехать, посмотреть и отработать этим моменты, чтобы все привести в должный вид. Готовы решать вопросы по созданию доступной среды и руководители городских учреждений», – рассказал журналистам председатель комитета по социальным вопросам Думы города Павел Лариков.

«По сравнению с тем, что было несколько лет назад, есть положительные изменения по созданию доступной среды в городе. И тактильные поверхности появляются, и пандусы устанавливаются, и противоскользящие поверхности делают перед учреждениями. Но работы еще много. Главное, что есть желание менять городскую среду и делать ее доступной для всех вартовчан», – сказал председатель Молодежного парламента при Думе Нижневартовска Тарас Чиканцев.

«Сегодня очень удивил Дворец искусств. Здесь, действительно, провели большую работу по созданию доступной среды, – рассказала председатель местного отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Айслу Плет. – Депутаты Думы города уделяют особое внимание нам. Они всегда готовы встретиться, обсудить проблемы и продумать их решение. По итогам этой поездки мы составим свои пожелания и передадим их, чтобы исправить недочеты, которые выявили».