Президент предложил установить доплату для отвечающих за воспитательную работу в колледжах

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил установить доплату 5 тыс. руб. для кураторов студенческих групп в техникумах и колледжах. Ранее такая надбавка была введена для классных руководителей в школах.

«В команде «Молодежка ОНФ» есть преподаватели техникумов, которые тоже задавали этот вопрос. Было много обращений по этому вопросу на прямую линию Президента, в частности, из Омской области. Теперь доплату в 5 тысяч рублей будут получать кураторы учебных групп техникумов и колледжей, и это здорово», – подчеркнул заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Он отметил, что послание Президента касалось вопросов образования и работы, волнующих молодежь в регионах: «Дополнительные 45 тысяч бюджетных мест в вузах с приоритетом в регионах – это серьезный механизм для того, чтобы молодые люди не уезжали из родных городов и регионов».

Осенью 2020 г. проект «Профстажировки 2.0» обратился в Минпросвещения России с предложением разработать единый порядок и размер доплат кураторам (классным руководителям) студенческих групп в образовательных организациях среднего профессионального образования.

«Работа таких кураторов играет исключительную роль в успешном обучении и воспитании студентов колледжей и техникумов. Ведь туда поступают ребята после девятого класса – фактически школьники. И поддержка педагогов им очень важна. Во многом благодаря ежедневному труду кураторов молодые люди осваивают такие качества, как профессионализм, нравственность, ответственность, активность, трудолюбие. Мы рады, что президент согласился с важностью такой поддержки. Внимание государства к работе педагогов среднего специального образования поможет вывести учебный и воспитательный процесс в техникумах и колледжах на новый качественный уровень», – отметил руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин.