Нижневартовские биатлонисты получат собственную базу для тренировок

Депутаты Думы Нижневартовска посетили спортивно-оздоровительный комплекс «Радуга», где планируется строительство биатлонного центра.

Как отметил председатель Думы Максим Клец, согласие на большую стройку от губернатора Югры Натальи Комаровой получено. Проект готов. Сейчас главная задача – определиться с источником финансирования.

По словам председателя комитета по социальным вопросам Думы города Павла Ларикова, ввод биатлонного центра даст дополнительное развитие нижневартовской спортивной школе олимпийского резерва.

В биатлонном центре планируется сделать разноуровневую трассу протяженностью 2200 метров, стрельбище, модули для спортсменов и трибуны для зрителей. Асфальтовое основание будущей трассы есть, также подведены необходимые коммуникации.

«Так как степень готовности большая, то мы реально можем претендовать на финансирование и приступать к работам», – рассказала заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Ирина Воликовская.

Сейчас около 400 мальчишек и девчонок занимаются биатлоном в секциях на постоянной основе. Выпускники нижневартовской школы биатлона известны всему миру: Никита Поршнев, Ксения Долгая, Анастасия Морозова, Алексей Вагин и многие другие. Пять наших земляков входят в национальную сборную страны.