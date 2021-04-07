ОНФ соберет предложения по совершенствованию системы сопровождения людей с аутизмом

На площадке Координационного совета ОНФ по делам инвалидов эксперты обсудили новую межведомственную модель комплексного сопровождения детей и взрослых с расстройствами аутистического спектра.

Председатель Координационного совета ОНФ по делам инвалидов Иван Бирюков заявил о необходимости собрать и обобщить лучшие практики некоммерческих организаций в этой сфере. «Первым шагом станет построение «скелета» будущей стратегии. Мы должны определить, какие направления и какие мероприятия в нее войдут, каким образом будет измеряться их эффективность. Затем необходимо доработать модель комплексного сопровождения до той формы, которая может быть встроена в государственную политику и тиражироваться в регионы. Планируется обобщить лучшие практики некоммерческих организаций, которые можно применить на уровне государственного регулирования», – пояснил Иван Бирюков.

На основании собранных предложений будет разработан комплексный подход, учитывающий весь путь человека с инвалидностью на разных стадиях, с учетом всех сторон социальной жизни и здоровья.

Например, руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» Игорь Шпицберг предложил альтернативу распространенной практике нацеливать работу секций на определенные возрастные группы людей с аутизмом. «Не должно быть никаких возрастных границ! При достижении какого-то возраста жизнь с аутизмом не прекращается и не начинается заново. Предлагаю разделить тематические секции совершенно по другим критериям, например, по сфере их непосредственной работы», – отметил эксперт.

Представляющая благотворительный фонд помощи детям с аутизмом и с генетическими нарушениями «Я особенный» Александрина Хаитова считает, что комплексная программа должна учитывать все этапы жизни людей с аутизмом: «выявление», «диагностика», «ранняя помощь», «образование», «взрослая жизнь».

Желающие поделиться опытом по наиболее эффективному сопровождению людей с аутизмом могут отправить свои предложение на электронную почту sovet@onf.ru до 5 мая 2021 года.